شرط وحيد وضعته مؤلفة كامل العدد +1 قبل الموافقة على الجزء الثاني

مؤشرات إيجابية عديدة يضعها النقاد أمامهم خلال الحديث عن مسلسل كامل العدد +1، أبرزها النجاح الذي حققه الجزء الأول في المارثون الدرامي في العام الماضي وهو يرفع سقف التوقعات أمام الجمهور والنقاد بتقديم عمل متكامل على نفس المستوى، أما المؤشر الثاني يذهب إلى اللياقة الفنية التي يعيشها فريق العمل تحديدا الأطفال الذين قدموا أداءً استثنائيا في الجزء الماضي، بالإضافة إلى موضوعات الاجتماعية الهامة التي يناقشها المسلسل في إطار كوميدي خفيف.

لم تكن الكاتبتان رنا أبو الريش ويسر طاهر متحمستين للعمل على جزء ثان من المسلسل بعد انتهاء الجزء الأول من مسلسل كامل العدد وهو ما كشفته رنا أبو الريش في تصريحات لـ«الوطن»، قائلة: «بعد نجاح الجزء الأول تحمست شركة الإنتاج وأبطال العمل لتقديم جزء جديد، ولكن أنا ويسر والمخرج خالد الحلفاوي كنا متخوفين من تكرار التجربة، خاصة الجزء الثاني لابد أن يكون إضافة حقيقية حتى لا يكون مجرد استغلال لنجاح الجزء الأول».

وأكدت أبو الريش أنه كان هناك شرط أساسي قبل بدء العمل على المسلسل: «اتفقنا على ألا نتخذ قرارا إلا بعد كتابة معالجة مفصلة بها كل الخطوط الخاصة بالشخصيات عرضها على المخرج والمنتج وبعدها نتخذ القرار النهائي، واستغرقت عملية الكتابة حوالي شهر وبالفعل حازت على إعجابهم وبدأنا العمل».

برومو مسلسل كامل العدد +1

مؤلفة مسلسل كامل العدد +1: القصة قماشتها واسعة

وتابعت مؤلفة مسلسل كامل العدد: «القصة قماشتها واسعة ويمكن تقديمها في أجزاء عديدة، فهي قصة عائلة نتابع حياتها والموضوع متفرع ليس فقط الزوج والزوجة ولكن لدينا 7 أبناء والأصدقاء والأجداد، فالمسلسل أشبه بكبسولة من حياتنا نرويها من خلال حياة تلك العائلة، وفي الجزء الجديد عملنا على تطوير القصة وإضافة شخصيات جديدة، وزيادة المساحات التى نذهب إليها في الأحداث».