تخصيص 3200 متر لإقامة منطقة وسيطة لتجميع القمامة في مدينة قلين

ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، اليوم الأربعاء، عدداً من القرارات والموضوعات، لتعزيز التنمية ورفع مستوى الخدمات، خلال جلسة المجلس التي عُقدت بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك، بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء برلمان شباب كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

مناقشة عدد من الموضوعات والقرارات

وبدأت جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بالموافقة على تخصيص مساحة 3200م2 لإقامة منطقة وسيطة لتجميع القمامة بمركز ومدينة قلين، كما وافق على تعديل القرار رقم 1140 لسنة 2022 والخاص بالاشتراطات البنائية المؤقتة لمدينة مسير، ووافق المجلس التنفيذي على الاشتراطات البنائية المؤقتة لمدينة برج البرلس، وتمت الموافقة أيضاً على تخصيص مساحة 3580م2 أملاك دولة بناحية مدينة بلطيم لإقامة حملة ميكانيكية للوحدة المحلية عليها.

حملات رقابية مكثفة على الأسواق

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق، وأهمية التأكد من صلاحية السلع للاستخدام وجودتها ومطابقتها للمواصفات، على أنّ يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر الفورية، وتوقيع الغرامات على المخالفين، ومنع احتكار المواد الغذائية والسلع، ومواجهة التلاعب في الأسعار، والغش التجاري، وضبط الأسواق، والتواصل مع المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.