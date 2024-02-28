الكشف البيطري على 318 حالة مجانا في قافلة بكفر الشيخ (صور)

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، قافلة طبية بيطرية بإدارة بيلا، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاجات اللازمة لجميع الحيوانات والطيور بالمجان، تنفيذاً لتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

توقيع الكشف البيطري على 318 حالة

وتمكنت القافلة من توقيع الكشف البيطري على 318 حالة من الماشية والطيور بإدارة بيلا البيطرية، عبارة عن 15 حالة تناسليات، و53 حالة باطنة، و250 حالة دواجن، وجرى صرف العلاج المجاني اللازم للحالات المريضة.

إطلاق قوافل طبية بيطرية مجانية

وأكد الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، استمرار إطلاق القوافل الطبية البيطرية المجانية، بكافة مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتوقيع الكشف الطبي على كافة أنواع الحيوانات والطيور، وصرف العلاج اللازم، حفاظاً على الثروة الحيوانية والداجنة، وزيادة إنتاجيتها.