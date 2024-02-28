رئيس «قادرون باختلاف» تكشف تفاصيل الاحتفالية: فنانو مصر دعموا ذوي الهمم

أعربت أمل مبدى الرئيس التنفيذي لاحتفالية قادرون باختلاف، عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي في تقديمه كل الدعم والمساندة لفئة ذوي الهمم وحضوره كل عام لهذه الاحتفالية، مع تقديم شكرها لكل الفنانين وأهالي أطفال ذوي الهمم المشاركين في الاحتفالية.

احتفالية قادرون باختلاف

وأضافت «مبدى» خلال مداخلة هاتفية لها على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ اليوم كان مليئا بنماذج من أصحاب الهمم، قادرون أن يُعبروا عن أنفسهم بكل ثقة وإبداع في تقديم الفقرات الفنية لهم في الحفل، لافتة إلى أن فناني مصر هم القوة الناعمة للمجتمع، ووجودهم أعطى دعما وسندا لأطفال قادرون باختلاف بشكل كبير.

الرئيس السيسي أعطى كل الدعم المعنوي لذوي الهمم

وتابعت أن الرئيس السيسي أعطى كل الدعم المعنوي بتوعية الشعب المصري للاهتمام بهذه الفئة، بالإضافة إلى زيادة الدعم المالي برفع الدعم المُقدم لصندوق دعم ذوي الهمم بـ10 مليارات جنيه، والذي سينتج عنه زيادة في الخدمات والرعاية الكاملة لهم.

وأكملت: «تحية الرئيس السيسي على مسرح الاحتفالية لكل أطفال من ذوي الهمم الحاضرين، هو رسالة لكل من لديه طفل من ذوي الهمم أنهم يهتموا بيه عشان ييجي اليوم أنه يقف على مسرح قادرون باختلاف ويتكرم، كما أن في اختبارات كل عام لكل من يريد الانضمام للاحتفالية».