«نساء مصر»: الرئيس السيسي نجح في تغيير نظرة المجتمع لذوي الهمم

ثمَّنت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال النسخة الخامسة لاحتفالية «قادرون باختلاف»، قائلة: «الرئيس نجح في تغيير نظرة المجتمع لذوي الهمم ودعمهم بما يكفي ليجعلهم اليوم مصدر فخر واعتزاز للدولة المصرية والتأكيد على أن مساندتهم ودعمهم أصبح شيئا أساسيا داخل المجتمع.

القيادة السياسية حريصة على تقديم كل سبل الدعم والرعاية لذوي الهمم

وأكدت الدكتورة منال العبسي، في بيان لها، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الاحتفالية نابعة من حديث أب لأولاده وحرصه على إدخال البهجة والسرور في قلوب هؤلاء الأبناء، ما يؤكد أن القيادة السياسية حريصة على تقديم كل سبل الدعم والرعاية لهم والاستفادة من قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية في تحقيق الصالح داخل المجتمع.

ولفتت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر إلى أن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق «قادرون باختلاف»، يؤكد حرصه على حقوق تلك الفئة والتي كفلها الدستور لهم، مشيرة إلى أن هذا الدعم سيتم إنفاقه في تذليل كل العقبات والتحديات التي تواجه ذوي الهمم في القيام بدورهم داخل المجتمع، والعمل على إتاحة الفرصة الكاملة لهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي وسهل.

ذوو الهمم أصحاب رسالة ومصدر طاقة وأمل

وأضافت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن ذوي الهمم أصحاب رسالة ومصدر طاقة وأمل وقوة داخل المجتمع، واستطاع أن يخرج منهم كثير من المهارات التي كانت تندثر بداخلهم ولا يعرفونها، بل ومن خلال كافة سبل التمكين والمساندة اصبح لدى الدولة المصرية عقول أخرى يضيفون لصالح هذا الوطن ورفع رايته عالياً.