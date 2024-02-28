«شباب النواب»: الرئيس السيسي يمنح ذوي الهمم حقوقا غير مسبوقة

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح شباب مصر من ذوي الهمم حقوقا غير مسبوقة، ما برهن عليه بالدليل القاطع بتخصيص 10 مليارات جنيه لصالح دعم صندوق «قادرون باختلاف».

اهتمام غير مسبوق بذوي الإعاقة

وأكد في تصريحات صحفية عقب مشاركة في احتفالية قادرون باختلاف، أن القيادة السياسة أطلقت 2018 عاما لذوي الهمم، وكان محفزا لتلك الشريحة، كما حرص على إقامة دورة الألعاب الأفريقية الأولى للأولمبياد الخاص «مصر 2020»، والتي ضمت 800 لاعب من 42 دولة لتمثل أكبر تجمع في تاريخ حركة الأولمبياد الخاص للاعبين الأفارقة، ما يعكس الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية.

وأكد أن لجنة الشباب تحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بذوي الهمم، ما يظهر خلال الجولات الميدانية للجنة، إذ حرصت اللجنة خلال زيارتها الأخيرة لمحافظة البحر الأحمر، على تفقد كل الأنشطة المتعلقة بذوي الهمم داخل مراكز الشباب.

إنشاء أندية خاصة بذوي الهمم

وأشار إلى أن اللجنة حريصة على توجيه الجهات المعنية بالشباب بتذليل كل الصعوبات التي تواجههم، والعمل على دمجهم في المجتمع من خلال الأنشطة الرياضية المختلفة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، مؤكدا أن اللجنة أوصت بالتوسع في إنشاء أندية خاصة بذوي الهمم، لمساعدتهم في ممارسة الرياضة.