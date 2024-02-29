سعر صرف الدولار اليوم الخميس 29-2-2024 في مختلف البنوك

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 29-2-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية تعاملات اليوم، وترصد لكم «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدولار الأمريكي في مختلف البنوك، وفقا لآخر تحديثات معلنة لمواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار اليوم الخميس 29-2-2024 في البنك المركزي المصري نحو30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري

جاء سعر صرف الدولار اليوم الخميس 29-2-2024 في البنك الأهلي المصري نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار اليوم الخميس 29-2-2024 في بنك مصر حوالي 30.85 جنيه للبيع، و30.75 للشراء.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وصل سعر صرف الدولار اليوم الخميس29-2-2024 في بنك القاهرة نحو 30.85 جنيه للبيع، و30.95 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر صرف الدولار اليوم الخميس 29-2-2024 في بنك الإسكندرية حوالي 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.