استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات اليوم الأربعاء

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 17 يناير 2024، استقراراً ملحوظاً عند مستوى 30.84 جنيه للشراء، أما سعر البيع وصل إلى 30.93 جنيه في البنك المركزي، وذلك ختام التعاملات المسائية.

سعر الدولار اليوم

تنشر «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء17-1-2024، في البنوك المصرية خلال ختام التعاملات وجاء كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-1-2024 داخل البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه شراءً و30.85 جنيه بيعا في ختام التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

- سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك مصر خلال ختام التعاملات نحو 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

- وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل بنك الإسكندرية سجل 30.95 جنيه للبيع أما سعر الشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

- وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-1-2024 داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه خلال ختام التعاملات.