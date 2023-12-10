سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم.. الاستقرار مستمر

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك المصرية، اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، حالة من الاستقرار، وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى 30.85 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء نحو 30.75 جنيه.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري، نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد، نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

وشهد سعر الدولار استقراراً في المصرف العربي الدولي، وبلغ سعر بيع الدولار نحو 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء نحو 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

وسجل سعر الدولار في بنك قطرالوطني الأهلي اليوم الأحد، نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم

واستقر سعر الدولار داخل بنك مصر اليوم الأحد، عند 30.85 جنيه للبيع، وبلغ سعر الشراء نحو 30.75 جنيه.