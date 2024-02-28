منسق «قادرون باختلاف» ببورسعيد: ذوو الهم حصلوا على امتيازات عديدة في عهد السيسي

قال الدكتور أحمد حسنين مٌنسق مكتب قادرون باختلاف لذوي الإعاقة بمديرية الشباب والرياضة في بورسعيد، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لذوي الهمم هو استمرار للجهود المبذولة من الدولة لهذا الفئات إذ حصلوا على امتيازات عديدة، وهو لم يحدث من قبل إلًا في عهد الرئيس السيسي.

تكريم البطلة لميس

وقدم أحمد حسنين، الشكر للرئيس السيسي على تكريمه للطالبة البورسعيدية لميس إسلام، 17 عاما، ضمن احتفالية قادرون باختلاف، وتميزها كممثلة مسرح وتلقي الشعر، ومٌصممة جرافيكس ورسوم متحركة، مٌضيفا أن التكريم يأتي في إطار رفع معنويات الفئة التي كانت مٌهمشة من قبل، مُشيرا إلى أن الطالبة «لميس»، من ذوي الهمم وتعاني من إعاقة حركية وذهنية وضعف في البصر وتدريبها يحتاج إلى جهد كبير شارك فيه متخصصون بمديرية الشباب والرياضة والثقافة والجهات المعنية.

وأشاد بالاهتمام البالغ لذوي الهمم من قبل وزارتي الشباب والرياضة والتضامن بالتنسيق مع الوزارات المعنية بدعم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، ورعاية عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، بالتنسيق مع سماح عادل منسق قادرون باختلاف بالمحافظة والمخرجون إبراهيم فهمي وعمرو عجمي ومحمد المالكي.

جلسات تخاطب مجانية

وأكد أن مكتب قادرون باختلاف ببورسعيد وفر للمُعاقين تدريبات مجانية، منها مركز التخاطب تابع لوزارة الشباب والرياضة، حيث تتكلف الجلسة الواحدة خارج وزارة الشباب والرياضة 300 جنيه، كما وفر خدمات عديدة، مشيرا إلى أن بورسعيد تحصد الجوائز سنويا في مختلف المجالات.