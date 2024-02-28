من وحي مسلسل محارب.. ما هي مخاطر الثأر على المجتمع؟

نال البرومو الرسمي، الذي طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لمسلسل محارب، إعجاب قطاع كبير من الجمهور؛ إذ عبَّروا عن تشوقهم وحماسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة المسلسل في السباق الرمضاني 2024 والذي يدور في قالب اجتماعي ممزوج بالإثارة والأكشن.

قصة مسلسل محارب

تتناول أحداث مسلسل محارب قصة حياة شاب، يجسده الفنان حسن الرداد، قادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته في القاهرة، وقرر أن يعمل سائقا على ميكروباص ليوفر مصاريف الإنفاق على أهله، حتى تنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يكتشف تعقب أشخاص له للثأر منه.

مخاطر الثأر على المجتمع

وفي إطار هذا، قالت الدكتورة عزة صيام، أستاذة علم الاجتماع، إن الثأر يسبب مشكلات خطيرة في المجتمع، لأن الإنسان يسعى للحصول على حقه بيده ما يعزز العنف بين أفراد المجتمع، ويهدم فكرة احترام القانون، كما يُفقد العائلات مشاعر الأمن والاستقرار، ويجعلهم يعيشون دائمًا مشاعر الترقب والخوف والقلق.

وأضافت صيام في تصريح لـ«الوطن»، أن الثأر يسبب تشتت وتشرد الكثير من أفراد العائلات، لأن الإنسان المهدد بالقتل يضطر إلى الهرب من بلده للبحث عن مكان آمن يعيش فيه: «من الضروري توعية هؤلاء المتشددين المتمسكين بأفكار القتل والثأر بخطورة هذا على حياتهم، وتعرضهم للمساءلة القانونية لأننا نعيش في دولة القانون».

مسلسل محارب هو مسلسل اجتماعي تشويقي، ويتكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته نخبة من أهم نجوم التمثيل بمصر مثل نيرمين الفقي، أحمد زاهر، سلوى عثمان، تامر عبدالمنعم، ماجد المصري، محمود يس جونيور، ملك أحمد زاهر، والمسلسل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.