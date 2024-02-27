حسن الرداد يحتفي بكاست مسلسل محارب على طريقته: «إخواتي وحبايبي»

رواج كبير حققه مسلسل «محارب»، بعد نشر البرومو الخاص به على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وعبر منصّات التواصل الاجتماعي، من بطولة الفنان حسن الرداد، الذي احتفل بفريق عمل المسلسل بأغنية خاصة، ونشرها عبر حسابه الرسمي على منصّات التواصل الاجتماعي.

«يا إخواتي وحبايبي انتو عندي في حتة تانية.. الرداد بيحبكم فعملتلكم أغنية» كلمات بدأ بها الفنان حسن الرداد أغنيته، التي احتفل بها بفريق عمل مسلسل محارب منهم «أحمد زاهر أخويا وحبيبي عم الناس اتدلع ياسيدي»، «ولعها ولعها.. محارب سمعها».

أبطال مسلسل محارب في أغنية «ولعها»

«منة فضالي حبيبة الملايين»، «ملك زاهر يا فراولة»، جميع المشاركين في فريق عمل مسلسل محارب، كان لهم نصيب من احتفال حسن الرداد بأغنيته الجديدة، التي أشاد بها الجمهور، ومن ثمّ تم تداولها على منصّات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من البهجة والترقب لعرض لأولى حلقات المسلسل.

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وماجد المصري، وناهد السباعي، ونرمين الفقي، ومنة فضالي، وتامر عبدالمنعم، وملك أحمد زاهر، وسلوى عثمان، وعابد عناني، ونور محمود، وأحمد عنان، وكريم العمري، وسماء إبراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، ومحمود الليثي، ومحمود عمرو محمود ياسين.

القنوات الناقلة للمسلسل

ومن القنوات الناقلة لمسلسل محارب، في رمضان 2024 قناة CBC، حسبما أعلنت القناة عبر «إنستجرام»، إذ نشرت البوستر الدعائي لمسلسل محارب والذي يحمل صورة حسن الرداد معلقة: «انتظروا النجم حسن الرداد مع أقوى النجوم في مسلسل محارب حصريًا على CBC في رمضان شهر الفرحة، دراما المتحدة».