تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة.. عودة الأمطار مرة أخرى

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة في المحافظات، حيث من المتوقع عودة هطول الأمطار لمدة 3 أيام بشكل متوسط بنسبة تصل إلى 30% في شمال البلاد، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وتأثير الشبورة المائية الكثيفة. من المتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة خلال الليل في جميع أنحاء الجمهورية، مع انخفاض في درجات الحرارة وتحذيرات بارتداء الملابس الثقيلة.

وفيما يتعلق بحالة الطقس الأيام المقبلة، من المتوقع أن تشهد المحافظات يوم الجمعة نشاطًا للرياح في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، مع سقوط أمطار في السواحل الشمالية الغربية بنسبة 30%.

حالة الطقس الأيام المقبلة

وتشهد المحافظات أيضا يوم السبت 2 مارس سقوط أمطار متوسطة على محافظات السواحل الشمالية الشرقية والغربية ونشاط للرياح.

وفيما يتعلق بحالة الطقس يوم الأحد 3 مارس تشهد استمرار فرص سقوط الأمطار أيضا على السواحل الشمالية الغربية وتأثير الشبورة المائية على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري.

فرص سقوط الأمطار الأيام المقبلة

و تنعدم فرص سقوط الأمطار على المحافظات يومي الاثنين 4 مارس والثلاثاء 5 مارس إذ تشهد البلاد تأثير الشبورة المائية بداية من الساعة 4 فجراً حتى 9 صباحا.