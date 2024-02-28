هتكوني شبه بطلات مسلسل الحشاشين.. وصفات سحرية للشعر الكيرلي

قصة تاريخية كبيرة، يدخل بها مسلسل الحشاشين ضمن السباق الرمضاني 2024، ويُعرض على شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخلال عرض البرومو الرسمي للمسلسل، لفت أنظار الجمهور هو شكل شعر «الكيرلي» لبطلات المسلسل، لذلك تبحث الفتيات عن الوصفة التي تجعل الشعر مثل النجمات.

وصفات سحرية لجعل الشعر مموجا

نجمات مسلسل الحشاشين، ظهرن بشكل جميل وجذاب، وأكثر ما لفت الأنظار إليه هو الشعر الكيرلي اللامع، الذي تفضله الكثير من الفتيات، ووفقًا لما نشره موقع «style craze» نستعرض أبرز الطرق التي تساعد الفتاة على أن تجعل شعرها مموجا أو مجعدا ولامعا مثل بطلات مسلسل الحشاشين.

أولا يجب معرفة نوع الشعر، حتى يتم استخدام الشامبو والبلسم المناسب، والذي يساعد على ترطيبه، وذلك لأن البلسم المناسب يساعد على حماية خصلات الشعر من أضرار الحرارة الناتجة عن جهاز مكواة الشعر، كما أنه يساعد على تعزيز شعر ونعومته.

بعد غسل الشعر وتركه مدة قصيرة للتخلص من الماء الموجود به، يمكن تمويج الشعر من خلال تجفيفه بمجفف، ومن ثم تقسيمة إلى أجزاء وتمشيطه جيدًا لأعلى، ما يُعطي مظهرًا لائقا وجذابا، أو يمكن تجعيده عن طريق استخدام عصا ذات أسطوانة صغيرة، وتركها مدة زمنية لا تقل عن ساعة، وأخيرًا يتم فرده بشكل مموج ومجعد.

أحداث مسلسل الحشاشين

وتدور أحداثه حول طائفة الحشاشين، التي ظهرت في القرن الحادي عشر، وتداولت الأقوال حول رئيس الطائفة، وكان على رأس الأسئلة كيف كانت قصته والحقبة الزمنية خلال تواجده في مصر، لما كان له دور كبير في الأحداث التاريخية بالعالم.