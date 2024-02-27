ناقد فني: مسلسل «الحشاشين» عمل متكامل وبحجم إنتاج ضخم

قال الناقد الفني علي الكشوطي إنَّ شركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم لدراما رمضان هذا العام 19 عملًا دارميًا و4 مسلسلات للأطفال بهدف إرضاء جميع الأذواق، إذ يشهد الموسم تنوعًا كبيرًا على مستوى الأعمال ما بين الدراما التاريخية والفانتازيا والكوميدي والأكشن، بالإضافة استكمال سلسة أعمال ناجحة مثل مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثالث، ومسلسل سر المسجد ومسلسل نور والكوكب السعيد.

كريم عبدالعزيز يظهر لأول مرة في تاريخه الفني بدور الشرير

وأوضح الناقد الفني خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز» أنَّ مسلسل الحشاشين يظهر فيه كريم عبدالعزيز لأول مرة في تاريخه الفني بدور الشرير إذ يقدم دور «حسن الصباح»، موضحًا أنَّ العمل متكامل وبإنتاج ضخم وتمّ تصويره في 3 قارات، بالإضافة إلى أن البرومو يوضح المجهود الكبير في الديكورات والأزياء على مستوى عالمي، فضلًا عن التصوير المحترف الذي يشير إلى المجهود الكبير المبذول من فريق العمل.

مسلسل الحشاشين عن الفرقة التي أرعبت العالم في القرن الـ11

وأشار الكشوطي إلى أنَّ مسلسل الحشاشين يتحدث عن الفرقة التي أرعبت العالم في القرن الـ11، لافتًا إلى أنَّ الحقبة التاريخية التي يقدم فيها المسلسل مهمة جدًا وبالإضافة إلى أنَّ طائفة الحشاشين مثيرة للجدل بشكل كبير لأنها كانت تختص بالاغتيالات وتجنيد الأشخاص من خلال الدين في هذه الفترة.