مشيرة خطاب: لأول مرة نشهد دستورا ينص على الحقوق الثقافية للمواطنين

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن وزارة الثقافة دوما تكون حريصة على فتح أبوابها أمام المواطنين لنشر الثقافة، مشيدة بدور مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح، في تمكين وتثقيف الشباب المصري.

مجلس الشباب المصري

أوضحت مشيرة خطاب، خلال مؤتمر مجلس الشباب المصري، أن العدالة الثقافية لا تقل أهمية عن العدالة الاجتماعية، وأن الدولة المصرية تشهد لأول مرة دستورا مصريا ينص على حقوق الانسان، من ضمنها الحق في الثقافة، والثقافة الآن لم تعد مقتصرة فقط على الطبقات الراقية من المجتمع، لكن أصبحت متاحة للجميع.

ولفتت إلى أن الدولة مسؤولة عن فتح السبل أمام المواطنين من كل الفئات والطبقات، وهو ما تقوم به بكل مؤسساتها، وأن العدالة الثقافية عبارة عن ضمان حقوق الاشخاص التي تنتمي لثقافة معينة، وتوفير سبل الوصول إليها.

وأكدت أن العدالة الثقافية وحقوق الإنسان ليست مجرد شعارات، إنما ممارسة على أرض الواقع، مؤكدة أن للشباب دور مهم في خلق هذه العدالة الثقافية، ويعملون على تغيير العادات السلبية، التي توجد في مجتمعاتهم، واستبدلها بغيرها سلبية.

المجتمع المدني

من الجدير بالذكر، أن تحت شعار «معا نحو توطين العدالة الثقافية في كل المحافظات المصرية»، مجلس الشباب المصري، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يطلق النسخة الجديدة من البرنامج الوطني لتعزيز الثقافة والهوية الوطنية، بالتعاون مع لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، بهدف تعريف الشباب بمفهوم العدالة الثقافية، وأهدافها وكيفية تحقيقها، والتعرف على التحديات التي تواجه توطين العدالة الثقافية بالمحافظات المختلفة، ومناقشة سبل تحقيق العدالة الثقافية في مصر، والتعرف من الشباب أنفسهم على أسباب عزوفهم عن المشاركة بشكل فعال في المجال الثقافي، وسبل تحفيزهم على المشاركة في الإنتاج الثقافي المحلي.