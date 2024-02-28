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دراما المتحدة

رامي صبري يخضع لجلسات نضارة في الوجه: «لازم أفضل شباب قدام جمهوري»

كتب:

ياسمين محمود
08:35 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
رامي صبري

رامي صبري

شارك طبيب التجميل اللبناني نادر صعب، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو لرامي صبري وهو يخضع لجلسات نضارة في الوجه ويتلقى بعض الفيتامينات عن طريق الوريد.

وعلق رامي رضوان خلال الفيديو قائلا إنه يتلقى كل فترة حقن وجلسات نضارة في وجهه لأنه بيكبر في السن ولا بد من أن يظهر لجمهوره دائما شباب.

آخر أعمال رامي صبري

وأعلن رامي صبري، منذ أيام، استعداده لدويتو غنائي يجمعة بالمطربة اللبنانية يارا.

كما طرح مؤخرا ميدلي ألبوم «النهايات أخلاق» وروج صبري للميدلي عبر إنستجرام معلقًا: «ميدلي من ألبوم النهايات أخلاق مع شريف فهمي بين الحيطان - بحكي عليكي - جت سليمة، دلوقتي على يوتيوب».

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بقلم ياسمين محمود