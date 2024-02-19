رامي صبري لـ«أجمد 7»: حفل ليالي سعودية مصرية يدعو للفخر

حل السوبر ستار رامي صبري، ضيفا على برنامج «أجمد 7» مع جيهان عبد الله، اليوم، على «نجوم إف إم»، للحديث عن آخر أعماله الفنية.

رامي صبري يتحدث عن حفل ليالي سعودية مصرية

وتحدث عن حضوره حفل «ليالي سعودية مصرية» في دار الأوبرا المصرية، قائلاً: «هناك تطور ملحوظ واهتمام ومجهود كبير من هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والمستشار تركي آل الشيخ، بيفكر وينتج ونقدم حفلات مهمة هناك، وجاء لمصر لأنه بيحبها، وهيئة الترفيه بيشتغلوا فن بجد».

وتابع: «اختيارهم لدار الأوبرا لإقامة الحفل شيء محترم لأنها تمثل بلدنا مصر في عالم الفن، وإحساس رائع التواجد وسط هذا الجمع الكبير من فناني مصر والوطن العربي، وكانت حفلة عظيمة جدا بقيادة شركة بنش مارك وهما ناس محترفين جدا، وعملوا حفل كبير يليق بالجمهور المصري وكنا فخورين الحقيقة».

أغنية بين الحيطان

كما تحدثت رامي صبري عن أغنية «بين الحيطان» من ألبومه الأخير وسر نجاحها الكبير بين الجمهور، قائلا: «هي أغنية مختلفة في كل حاجة لم تُقدم من قبل، سواء المزيكا أو الكلام، وأنا بغنيها حسيت إني بعمل حاجة جديدة وتليق على كل الحالات التي يعيشها أي شخص سواء وفاة قريب منك أو حبيبتك انفصلت عنك، أنا شخصيا بكيت وأنا بسمعها لتذكري شقيقي الراحل كريم، وهي بتلمس نقطة الفراق، وحتى كنت أريد تصويرها وكأن شخص عزيز عليّ توفي ولكن المخرج قال لي الأغنية كئيبة كفاية، فصورناها فيديو كليب عن انفصال حبيبين».