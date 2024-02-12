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رامي صبري يحتفل بتحقيق «يمكن خير» 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب

كتب:

ياسمين محمود
05:32 م | الإثنين 12 فبراير 2024
رامي صبري

رامي صبري

احتفل الفنان رامي صبري، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، بتحقيق أغنية يمكن خير، 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

ونشر رامي صبري البوستر الدعائي للأغنية معلقا: «يمكن خير 100 مليون مشاهدة على يوتيوب، شكرا لكل محبي رامي صبري في كل انحاء العالم».

رامي صبري يطرح «ميدلي جديد»

وطرح رامي صبري منذ أيام ميدلي ألبوم «النهايات أخلاق» عبر قناته بموقع الفيديوهات «يوتيوب».

ونشر صبري، الميدلي عبر انستجرام معلقا: «ميدلي من ألبوم النهايات أخلاق مع شريف فهمي بين الحيطان - بحكي عليكي - جت سليمة، دلوقتي على يوتيوب».

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بقلم ياسمين محمود