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دراما المتحدة

صفاء جلال تكشف عن شخصيتها في مسلسل صيد العقارب.. رمضان 2024

كتب:

ياسمين محمود
06:54 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
صفاء جلال

صفاء جلال

كشفت الفنانة صفاء جلال عبر حسابها على «إنستجرام» عن شخصيتها في مسلسل صيد العقارب، المقرر عرضه في رمضان 2024.

ونشرت صفاء جلال البوستر الدعائي، معلقة: «أم داوود في مسلسل صيد العقارب رمضان 2024».

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، إخراج أحمد حسن، وتأليف باهر دويدار.

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