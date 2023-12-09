صفاء جلال تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية: «صوتك أمانة»

دعت الفنانة صفاء جلال المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مؤكدةً ان النزول والإدلاء في الانتخابات الرئاسية أمانة.

وقالت صفاء جلال لـ«الوطن»: «بناشد كل أهلنا وحبايبنا وأصحابنا المصريين إنهم ينزلوا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لأن هذا حق دستوري، لازم تنزل ولازم يكون ليك صوت وهذا الشيء اكتسبناه الفترة الماضية صوت كل منا مهب جدا ويفرق لذلك ادعو الجميع النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.. صوتك أمانة».

مسلسل «ورق التوت»

وحققت الفنانة صفاء جلال مؤخرا نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها في مسلسل «ورق التوت»، والذي ضم عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم: شريف سلامة، وعمرو صلاح، وأسماء جلال، وثراء جبيل، وعادل أنور، وتامر مجدي، ويارا جبران، وسلوى عثمان، ونور خالد النبوي، ومصطفى منصور، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف عبادة نجيب، وإخراج حسام علي.وتدور احداث مسلسل «ورق التوت» في العديد من القضايا المهمة، منها الموضوعات التي تتعلق بالعنف الأسري وختان الإناث.