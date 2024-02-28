خالد الجندي: «الفتى» يكون ما بين الـ19 عاما وحتى الأربعين

كشف الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن لفظ «الفتى» في القرآن الكريم، موضحًا أنهم كانوا يتحدثون عن الفتى ما بين عمر الـ19 لـ40 عاما، ويتحول لرجل بعد سن الـ40.

الفتى ما يكون في ريعان الشباب

وشدد «الجندي»، خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن الفتى هو ما يكون في ريعان الشباب ولديهم التزام وجدية وقدرة على اتخاذ القرار.

سورة الكهف تمثل قيمة للجميع

وأوضح أن سورة الكهف تمثل في قلوب جميع الناس قيمة ومعنى أكثر من أي معنى آخر، وهي التي تنير بين الجمعتين وأمر النبي بقراءتها وتتنزل عند قراءتها الملائكة، مشددًا على أنها «سورة عجيبة» وبها 4 أنواع من الفتن التي تم علاجها، وهي فتنة الدين والمال والعلم والسلطة.