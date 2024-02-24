خالد الجندي عن مشروع «رأس الحكمة»: نصر من الله لمصر.. فيديو

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن توقيع مشروع رأس الحكمة يُعد تأييدًا ونصرًا من الله سبحانه وتعالى.

تنمية مطروح والعلمين:

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم السبت: «في أمر تاني دليل على نصر الله، هو الشماتة في الذين خسروا اليقين في الله، اللي كانوا لا يثقون في نصر الله على مصر، بما تسمع رئيس الوزراء كان يقول إن المشروع مخطط يشمل تنمية مطروح والعلمين، وكذلك يستهدف جذب 8 ملايين سائح».

نظرة تفاؤل بعد صفقة رأس الحكمة:

وأضاف: «كل ما سمعناه في المؤتمر أمس يدعونا إلى التفاؤل وأننا على الطريق الصحيح بالله، وأنا كنت أول واحد بقول اربطوا الأزمة بثقتنا في الله، وهاجموني، وكلنا ثقة في الله وربنا نصرنا وأراد الله أن يصفعهم على وجوههم».