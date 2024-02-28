محافظ كفر الشيخ: رصف 3 شوارع بأطوال 700 متر في مدينة بيلا

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، تنفيذ الخطة الاستثمارية 2022 - 2023 لمركز ومدينة بيلا، في أعمال الرصف، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا.

رصف 3 شوارع في مدينة بيلا

وقال المحافظ، ظغنّ أعمال تنفيذ الخطة الاستثمارية بمدينة بيلا تضمنت استكمال أعمال رصف شارع مدرسة المعداوي الابتدائية، وربطه بشارع الجيش بإجمالي أطوال 90 متراً، وشارع الجيش وربطه بشارع النيل أمام سرايا العطافي، بإجمالي أطوال 50 متراً، وبدء أعمال رصف شارع 23 يوليو بإجمالي أطوال 560 متراً وعرض 25 متراً، وذلك للوقوف على معدلات الأداء، ونسب التنفيذ، ودفع عجلة العمل بهما، وكذلك للوصول لبنية تحتية سليمة بقطاع الطرق، والحد من الحوادث، والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ، من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي، وتيسير حركة المواطنين، مشدداً علي رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية.

إنهاء الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المُحدد

ووجّه المحافظ، بسرعة إنهاء الأعمال وفقاً للبرنامج الزمني المُحدد، ومراعاة معايير الجودة في أعمال الرصف والتطوير والالتزام بالمواصفات الهندسية المحددة، مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة لجميع أعمال الرصف الجارية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.