خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي.. يُصرف بزيادة 15%

حددت وزارة التضامن الاجتماعي، خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، موضحة أنه يستفيد منه 11 مليون مواطن من 5.2 ملايين أسرة، حيث يُوفر الكثير من الخدمات المتميزة منها مجانية التعليم والحق في الدعم الغذائي، وفق شروط وضوابط مُعينة.

معاش تكافل وكرامة

ووفق وزارة التضامن، فإنه يُمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، من خلال كتابة الرقم القومي في الرابط المخصص لذلك، من هنا، موضحة أنه من المقرر صرف المعاش يوم 15 مارس المقبل، بزيادة قدرها 15%، حسب توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم صرف المعاش من ماكينات الصرف الآلي أو مكاتب البريد أو من البنوك.

قال خليل محمد، مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، لـ «الوطن»، إن الوزارة تُقدم لذوي الاحتياجات الخاصة خدمات عديدة فلهم نصيب الأسد في خدمات الدعم النقدي، حيث يغطي برنامج كرامة مليون و100 ألف شخص من ذوي الهمم بتكلفة سنوية تُقدر بـ 8 مليارات جنيه.

تكافؤ الفرص التعليمية

وأشار خليل محمد، إلى وجود تعاون وتنسيق مع وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، موضحاً أنه بموجب بطاقة الخدمات المتكاملة، يتوفر لهؤلاء الأشخاص منح خاصة بالمكفوفين في الجامات ويوجد برنامج تكافؤ الفرص التعليمية لتوفير أجهزة تعويضية في الجامعات والمدارس ولاب توب وسماعات أي كل ما يساعدهم في العملية التعليمية.