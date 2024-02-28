ماجدة الرومي تطرح أغنية «بعدني بقلبك» (فيديو)

أعلنت المطربة ماجدة الرومي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» طرحها لأغنيتها الجديدة «بعدني بقلبك» عبر قناتها على يوتيوب.

ونشرت ماجدة الرومي الأغنية وعلقت عليها قائلة: «جديدي بعدني بقلبك فيديو كليب، الآن على جميع المنصات الموسيقية».

أغنية قمر تاني

وطرحت مؤخرا ماجدة الرومي أغنيته «قمر تاني»

ماجدة الرومي تطلق أغنية «قمر تاني»

وطرحت مؤخرا الرومي أغنية «قمر تاني»، وهي من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، ألحان الدكتور عبدالرب إدريس وإشراف عام عوض الرومي.

وتقول كلمات الأغنية: «حبيبي الليلة إنساني.. أنا في بالي قمر ثاني.. قمر يطلع في ميعاده.. ولا يجرحني في بعاده.. قمر أجمل من أحزاني.. السما الليلة صحو.. والنسايم عذبه.. وأنا ونخيل العلا.. والقمر صحبه.. سوالفنا ظلال ونور.. على صخر الجبل منثور.. قصص حبٍمضى وسطور.. ابكتبها في وجداني.. حبيبي الليلة إنساني».