السكر بـ27 جنيها.. افتتاح معرضي أهلا رمضان في البحيرة بتخفيضات 30%

افتتح كامل غطاس، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، قبل قليل، معرضي أهلا رمضان في مركزي الدلنجات وكفر الدوار، وذلك لبيع السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة، وبنسبة تخفيضات تصل إلى 30%، حيث يسجل سعر كيلو السكر في المعرض 27 جنيها.

افتتاح معارض أهلا رمضان في البحيرة

يذكر أن معرض أهلا رمضان تنظمه مديرية التموين والغرفة التجارية بالبحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وتفقد السكرتير المساعد لمحافظة البحيرة أجنحة المعرض، والتي تضم مختلف المنتجات من الخضروات والفاكهة والسلع الغذائية والمنظفات.

عدد معارض أهلا رمضان في البحيرة

يشار إلى تنظيم 6 معارض أهلا رمضان في البحيرة حتى الآن، وستشهد المحافظة الأيام المقبلة افتتاح عدد من المعارض المشابهة بكل مدن ومراكز المحافظة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي، لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.