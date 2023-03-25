أماكن معرض أهلا رمضان في البحيرة 2023.. تخفيضات 30%

تضم محافظة البحيرة عددا من معارض أهلا رمضان إذ يسعى المواطنون إلى معرفة أماكن معرض أهلا رمضان في البحيرة 2023 وذلك بالتزامن مع شراء متعلقات الشهر الكريم، وتضم المحافظة 14 معرض أهلا رمضان أساسيا بالإضافة إلى المنافذ الأخرى في مختلف المدن والمراكز جرى افتتاحهم خلال الأيام الماضية.

أماكن معرض أهلا رمضان في البحيرة 2023

وجاءت أماكن معرض أهلا رمضان في البحيرة 2023 على النحو الآتي:

- دمنهور

- أبو حمص

- كفر الدوار

- إيتاي البارود

- كوم حمادة

- مركز بدر

- شبراخيت

- أبو المطامير

- حوش عيسى

- وادي النطرون

- رشيد

- إدكو

- المحمودية

-الدلنجات

أسعار معرض أهلا رمضان في البحيرة 2023

وتشهد محافظة البحيرة، التوسع في افتتاح معارض أهلاً رمضان هذا العام، واستمرارها حتى نهاية شهر رمضان المبارك للعمل على توفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، إذ شهدت مدينة كفر الدوار افتتاح 9 معارض فرعية أخرى خلال الأسبوع الماضي.

وتواصل معارض أهلا رمضان بالبحيرة عملها بكافة مدن ومراكز المحافظة لتوفير السلع والمنتجات أمام المواطنين بالأسعار الاقتصادية المخفضة وذلك حتى نهاية شهر رمضان.

وتقوم الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بالمتابعة الدورية والمستمرة للتأكد من توافر كافة السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية المخفضة .

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالوقوف على جودة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، موجهة بضخ السلع الغذائية باستمرار بجودة عالية، من كافه الشركات والتجار المشاركين.