معرض أهلا رمضان 2022 في البحيرة.. «اشتري طلباتك بأقل التكاليف»

يشهد معرض أهلا رمضان 2022 في البحيرة، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين وذلك منذ افتتاحه منتصف الشهر الجاري، يأتي ذلك بمناسبة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، وفي إطار حرص المحافظة على التوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع شتى المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

رقابة على معرض أهلا رمضان 2022 بالبحيرة

ويشهد معرض أهلا رمضان 2020 في البحيرة رقابة مشددة من كل الجهات المعنية وذلك لضبط الأسعار وضمان جودة المنتجات التي يتم عرضها على المواطنين، ويضم المعرض بدمنهور 15 جناحا للعرض، ويستمر العمل علي مدار 24 ساعة لخدمة المواطنين نظرا لانخفاض أسعار السلع داخل المعرض مقارنة بالسوق الخارجية.

عدد معارض أهلا رمضان 2022 في البحيرة

وقام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بافتتاح ما يقرب من 9 معارض أهلا رمضان بالمحافظة وذلك في عدد من المدن والمراكز بنطاق البحيرة، وتصل نسبة التخفيضات داخل المعرض بين 25 و30%، ومن المقرر أن يستمر المعرض إلى نهاية شهر رمضان الكريم وذلك لتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة.

أسعار معرض أهلا رمضان 2022 في البحيرة

وتتابع الجهات المعنية بشكل مستمر معرض أهلا رمضان 2022 بالبحيرة، لضمان ثبات أسعار السلع إذ يصل سعر السكر إلى 9 جنيهات، وكيلو الأرز 9 جنيهات وكذلك كيلو الدقيق 9 جنيهات أيضا فيما بلغ ثمن كيلو اللحمة 130 جنيها بأسعار مخفضة عن السوق المحلية وبجودة عالية.