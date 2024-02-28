الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية: الرئيس السيسي جابر خواطر «ذوي الهمم»

أكدت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية، أنه يتم الاستعداد لاحتفالية «قادرون باختلاف» من خلال الإعلان عن الاحتياج لذوي الهمم للمشاركة في الحفل وتجري الاختبارات، ويتم تدريبهم للوصول لهذا المستوى بداية من شهر 8.

أهداف وطلبات شخصية وعامة من الاحتفالية

وشددت «مبدى»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، على أنه يتم التدريب على الإيقاع والشعر والتمثيل والغناء، ويستمر تدريب المواهب لمدة من الشهور للوصول بهم إلى مستوى لائق، مؤكدة أن هذه الاحتفاليات «قادرون باختلاف» ليست رقصا وغناء فقط، ولكن هناك عددا من الأهداف من كل احتفالية وطلبات شخصية.

الرئيس السيسي يستجيب لكل طلبات ذوي الهمم

وأوضحت أنه يكون هناك طلبات شخصية وعامة من الأطفال في مثل هذه الحفلات ويكون هناك استجابة من قبل الرئيس السيسي لهذه الطلبات، منوهة بأن بعض هذه الطلبات يكون متفق عليها، قائلة: «الطفل عبدالرحمن من اليوم الأول، وهو بيقول إنه عايز يطلب من الرئيس وأنه بيحب نادي الزمالك، وفي أولاد بيكونوا معرفنا».

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي جميل ويعطي سعة من وقته والاطمئنان للجميع وجابر لخواطر الجميع، موضحة أن الرئيس السيسي وجه عددا من الرسائل للمجتمع بالتعامل مع ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، مشددة على أن في مداخلة للرئيس السيسي كان به رسالة وتوضيح.