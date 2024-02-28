من هو القس صموئيل حبيب؟.. تحتفل الهيئة الإنجيلية بمنح جائزته

انطلقت احتفالية الهيئة القبطية الإنجيلية، اليوم الأربعاء 28 فبراير، وذلك لمنح جائزة الدكتور صموئيل حبيب في العمل الاجتماعي التطوعي، أحد أبرز الجوائز التنموية التي تقدمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك للمتميزين من القيادات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني في العمل التنموي والخدمي التطوعي.

وتعد تلك الجائزة تخليدا لاسم الدكتور القس صموئيل حبيب، رئيس الطائفة الإنجيلية الأسبق، ومؤسس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

أبرز المعلومات عن القس صموئيل حبيب

وسلط المركز الإعلامي للكنيسة الإنجيلية الضوء على أبرز المعلومات عن القس صموئيل حبيب وهي:

- ولد في بني سويف 1928.

- نال درجة البكالوريوس في العلوم اللاهوتية 1950.

- سيم قسا متفرغا للنشر المسيحي في 20 نوفمبر 1951.

- نال درجة الليسانس في العلوم الاجتماعية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

- كما درس اللغات الشرقية بنفس الجامعة ومعادلة الليسانسية في الصحافة من نفس الجامعة أيضا.

- نال درجة الماجستير في الصحافة من جامعة سيراكيون بالولايات المتحدة برسالة موضوعها: الصحافة المقروءة للمتعلمين الجدد في المجتمع المصري 1955.

- كما نال درجة الدكتوراه في اللاهوت الاجتماعي من جامعة سان فرانسيسكو 1982.

- أسس أوّل برنامج لمحو الأمية طبق في صعيد مصر في بداية الخمسينات، وذلك في قرية نزلة حرز بالمنيا، ثم طوّره، وأقام العديد من البرامج الأخرى المصاحبة له، وعبر قرابة نصف قرن استطاع أن يجعل من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية واحدة من مؤسسات العمل الأهلي الرائدة في مصر.

- أصدر أول مجلة مصرية تعني بمتابعة المتعلمين الجدد حتى لا يرتدوا للأمية وهي رسالة النور، 1956.

- أعد العديد من البرامج لتدريب القيادات التطوعية، كما كتب عدة مؤلفات متخصصة في هذا الصدد، وقد تُرجم بعضها من العربية إلى الإنجليزية والأردية.

- كان من أوائل رجال الدين المسيحي في مصر الذين دعوا لتنظيم الأسرة وكانت بداية دعوته في ندوات عقدت خلال الستينات من القرن الماضي.

- اهتم بدور رجل الدين في التنمية، فعقد العديد من البرامج المشتركة الرجال الدين الإسلامي والمسيحي، حول قضايا التنمية.

- راس سنودس النيل الإنجيلي عام 1984-1985.

- تولى رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر عام 1980.

- أسس هيئة تنمية المشروعات الكنسية عام 1981، وقد قامت هذه الهيئة بدعم العديد من مشروعات الكنيسة الإنجيلية.

- أسس رابطة الإنجيليين بمصر لتنسيق الأنشطة بين مختلف المذاهب الإنجيلية.

- اختاره الرئيس الراحل أنور السادات ضمن الأعضاء المؤسسين لجامعة الشؤون الإسلامية والعربية 1980.

- ألف وترجم أكثر من 65 كتابا.