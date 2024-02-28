تحويل «الفنية» إلى «تكنولوجية».. تفاصيل إنشاء مدارس جديدة في مطروح

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، جهود ومقترحات تطوير منظومة التعليم بالمحافظة، والتيسير على المعلمين والطلاب، مع استحداث أنواع جديدة من التعليم تواكب جهود الدولة في الاهتمام بتنمية مطروح، وأهمية الحاجة إلى التوسع في التعليم الفني والتوعية بأهميته.

مدارس استيم وWE وتكنولوجيا تطبيقية

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم إنه جرى تقديم مقترح لمحافظ مطروح، اليوم، ومناقشته بتحويل عدد من المدارس الفنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية، ومنها مدرسة تل العيس بالعلمين، ودراسة تحويل المدرسة الفنية الزخرفية بالكيلو 7 بمرسى مطروح بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتحويلها إلى نظام مدارس we، كما أنه يجرى التنسيق مع مؤسسة مصر الخير لإقامة مدرسة استيم، حيث وجه محافظ مطروح بأهمية اختيار الموقع المناسب وفقا للاشتراطات والتجهيزات الفنية اللازمة وذلك على محور على حميدة.

قوافل تعليمية لطلاب الإعدادية والثانوية العامة

وأضاف محافظ مطروح، أنه جاري إعداد الدراسة التربوية، وفي مجال القوافل التعليمية والتيسير على طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وتبدأ من غداً الخميس بالتعاون مع وزارة الشباب تنظيم قوافل تعليمية للشهادة الإعدادية بقاعة مكتبة مصر العامة بمطروح وطلاب الشهادة الثانوية بقاعة مجلس عمد ومشايخ مطروح وبفوكه.

دعم فني من الموجهين للطلاب

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، تنظيم أتوبيس الدعم التعليمي من الموجهين للوصول إلى الإدارات التعليمية البعيدة لتقديم الدعم الفني والتعليمي للمعلمين والطلاب، وسيبدأ بالتوجه للإدارات التعليمية بدءاً من الأسبوع المقبل.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إلى أنه حرصا على منع التسرب من التعليم جري عمل قاعدة بيانات لجميع الطلاب المتسربين من التعليم، مع عمل مجموعات وقوافل توعية وصولاً إلى جميع المناطق تبدأ بالسلوم تضم متخصصين من الأوقاف والأزهر والتربية والتعليم ومجلس العمد والمشايخ والصحة وغيرها للتوعية بخطورة التسرب من التعليم.