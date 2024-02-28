جامعة دمنهور توفر خط أتوبيسات لنقل الطلاب من عدة مراكز.. اعرف الخريطة

عقد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس مجلس جامعة دمنهور، اجتماعا بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومستشاري الجامعة بقاعة مجلس الجامعة، حيث أكد أنه تم التنسيق والاتفاق مع مشروع النقل الداخلي والسياحي بمحافظة البحيرة، لتوفير خط أتوبيسات لنقل الطلاب يبدأ من دمنهور، مرورا بأبو حمص، وكفر الدوار، ثم الإسكندرية الصحراوي، وصولا إلى مدينة النوبارية، وذلك بدعم من الجامعة، حيث يتحمل الطالب دفع قيمة اشتراك بنسبة مخفضة.

اجتماع مجلس جامعة دمنهور

ووافق مجلس جامعة دمنهور على عدد من القرارات المهمة، منها:

• تشكيل فريق عمل الأيزو الإداري.

• تشكيل لجنة لفحص مستحقات شركة «ويل باور» منذ بداية التعاقد وحتى تاريخه.

• إعادة تشكيل اللجنة الطبية.

• توقيع مذكرة تفاهم بين كلية الطب البيطرى وإحدى شركات الأعلاف، بما يعود بالنفع على خريجي الكلية من توفير فرص عمل وتدريب لهم بالأنشطة المختلفة ذات الصلة بصناعة أعلاف الدواجن والأسماك.

• ⁠الموافقة على بروتوكول تعاون بين هيئة الاستشعار عن بعد وجامعة دمنهور.

• ⁠الموافقة على بروتوكول تعاون بين معهد علوم البحار والمصايد وجامعة دمنهور.

• الموافقة على بروتوكول تعاون بين الجامعة الأمريكية وجامعة دمنهور، لإنشاء مركز للتطوير المهني بالجامعة.

• الموافقة على مقترح تشكيل فريق إدارة الوافدين.

• ⁠الموافقة على مقترح تشكيل فريق لتنفيذ أعمال التصنيفات الدولية للجامعة.

• الموافقة على تعديل مسمى وحدة الطبع والنسخ «وحدة ذات طابع خاص» بالجامعة إلى وحدة الطبع والدعاية والإعلان، وتعديل أهدافها.

• تشكيل مجلس إدارة مركز خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

• تشكيل اللجنة العليا واللجنة التنفيذية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة.