عضو «التنسيقية»: نستلهم من «قادرون باختلاف» المثابرة والتغلب على التحديات

قال الدكتور حسن هجرس عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كل عام منذ قيادة الرئيس السيسي، و«قادرون باختلاف» طاقة نور إيجابية نستلهم منها روح المثابرة.

قادرون باختلاف

أضاف «هجرس» أن حفل «قادرون باختلاف»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمثابة عنوان للرحمة في أبهى صورها، لمساعدة شخص ما على تجاوز مصاعب الحياة، مؤكدا أهمية المسؤولية المجتمعية نحو القادرون باختلاف.

وقال عضو التنسيقية: «شكرا سيادة الرئيس، وكلنا خلف قيادتك الحكيمة، لكي نحقق الإنجاز تلو الإنجاز يوما بعد يوم، ويكفي سجلك في التاريخ بما قدمته من أجل مصرنا الحبيبة، وبما دعمته لتاج الرءوس قادرون باختلاف لقد أنصفتهم بالعبور بهم من التجاهل والإنكار إلى إثبات وجودهم والحصول على حقوقهم».

ذوى الهمم

ونوه عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، بحرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام الدائم بالأشخاص ذوى الهمم، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على وضع تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع فى صدارة الأولويات، مضيفا قامت الجمهورية الجديدة بخطوات فاعلة ومهمة، لتاج رءوسنا من ذوي الهمم سعياً نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته والتي تهدف إلى حصول الأشخاص ذوي الاعاقة علي حقوقهم والمزايا القانونية التي يتمتعون بها في ظل الإرادة السياسية المتوفرة.