كاتب صحفي: الرئيس السيسي منذ توليه الحكم يولي أهمية كبيرة للـ«قادرون باختلاف»

قال الكاتب الصحفي، أحمد يعقوب، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم عام 2014، يولي أهمية وأولوية كبيرة لذوي الهمم وقادرون باختلاف، لافتا إلى أنهم يمثلون نسبة كبيرة من المجتمع المصري يصل عددهم إلى 12 مليون مواطن.

صندوق دعم ذوي الهمم

وأضاف «يعقوب» خلال مكالمة هاتفية له على قناة «إكسترا نيوز»، أن توجيه الرئيس السيسي بزيادة دعم صندوق ذوي الهمم لـ10 مليارت جنيه، في النسخة الخامسة لاحتفالية قادرون باختلاف، يؤكد أن الأساس في الفترة القادمة هو تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة، وتوجيه كل الجهات المعنية من الوزارات والمجتمع المدني والقطاع الخاص بتكثيف الجهود لتوسيع الدعم لهم.

وتابع، أن هدف صندوق دعم ذوي الهمم هو رعاية المتفوقين والموهوبين من هذه الفئة، بالإضافة إلى تقديم التمويل الخاص بمشروعاتهم والتي لها مردود كبير في الاقتصاد المصري، بجانب توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، مواصلا: «كل جهود الدولة المصرية لدعم قادرون باختلاف يؤكد أهمية هذه الفئة المبدعة القادرة على صناعة الاختلاف في كل المجالات».