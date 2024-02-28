إحدى المشاركات بـ«قادرون باختلاف»: «أتبسطت عشان شوفت» الرئيس السيسي

أعربت روضة وليد، إحدى المشاركات في احتفالية قادرون باختلاف، عن سعادتها بحضور الاحتفالية اليوم، والمشاركة في إحدى الفقرات بإلقاء الشعر، قائلة: «أنا أتبسطت عشان شوفت الرئيس السيسي، حبيته أوي، وقالي أنا عايز أطلب منك طلبين، أولا أنا عايز أطلع أتصور معاكي، والثاني عايز يوم القيامة تقولي لربنا أنا عايزة عبد الفتاح السيسي معايا في الجنة».

روضة وليد في احتفالية قادرون باختلاف

أضافت «وليد» خلال مكالمة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «قناة الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنها أتمت حفظ القصيدة التي ألقتها اليوم خلال احتفالية قادرون باختلاف، في يومين فقط، مضيفة أنها بدأت بإلقاء الشعر منذ أن كانت في الصف الأول الابتدائي.

وتابعت: «أنا بحب المدرسة أوي، بس عشان التدريب للحفلة، قصرت شوية ومروحتش المدرسة، بس أنا بذاكر في البيت ونفسي لما أكبر أبقى دكتورة عظام»، مواصلة: «نفسي أقابل الفنانة ياسمين صبري، وأمثل معاها، عشان تمثيلها حلو وبحبها أوي».

وأكملت والدة الطفلة روضة: «روضة كان نفسها من زمان تشارك في احتفالية قادرون باختلاف، وتقابل الرئيس السيسي، وكنت سعيدة بيها جدا، وبشكر الرئيس على دعمه لينا، في كل المجالات».