افتتاح وحدة صحية في قرية المنشة الغربية بكفر الشيخ (صور)

افتتحت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، الوحدة الصحية بالمنشة الغربية التابعة لإدارة سيدي غازي الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بحضور 45 عضواً من الوزارة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد لمحافظة كفر الشيخ، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

الاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

وتفقدت «عبد المجيد»، الأقسام المختلفة بالوحدة، وذلك للاطمئنان على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، موجهةً بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات، وانضباط الأطقم الطبية، مشددةً علي حُسن معاملة المواطنين المترددين علي الوحدة.

كما تفقدت «عبد المجيد»، وحدة العلاج الطبيعي بالوحدة الصحية بالمنشة الغربية لتوفير وتيسير حصول المواطنين علي خدمات العلاج الطبيعي لأهالي القرية والقرى المجاورة، بخدمات طبية ذات جودة عالية، لافتةً أنّه تم تزويد وحدة العلاج الطبيعي بعدد من الأجهزة الحديثة لتحسين الخدمة المقدمة.

وتفقدت «عبد المجيد»، أيضاً أقسام الاستقبال، والتأكد من توافر أدوية الطوارئ، كما تفقدت مكتب التطعيمات، وسلسلة التبريد، والصيدلية، وعيادة تنظيم الأسرة، والتعقيم، وعيادات تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة، والأسنان، ونوادي الأسرة، والتوعية والتثقيف الصحي، مكلفةً فرق الإشراف بالمتابعة المستمرة لسير العمل.

تكثيف المرور على جميع وحدات الرعاية الأساسية بكفر الشيخ

وأشادت «عبد المجيد» والوفد المرافق لها بجودة الأداء، وحُسن سير العمل بوحدة المنشة الغربية، مؤكدةً على أهمية تكثيف المرور على جميع وحدات الرعاية الأساسية بمحافظة كفر الشيخ، منوهةً أنّ تقديم خدمة جيدة للمريض هي من أهم أولويات وزارة الصحة والسكان.