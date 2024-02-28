شيماء البرديني: احتفالية «قادرون باختلاف» تجدد فينا الإنسانية والشعور بالآخرين

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إن احتفالية «قادرون باختلاف» لا ينتظرها ذوي الهمم فقط وأهاليهم، بل كل الشعب المصري، إذ إننا جميعا بحاجة إلى مثل هذه الاحتفالية دائما، مشيرة إلى أن الاحتفالية تجدد فينا العديد من الأمور، كالإنسانية، والشعور بالآخرين، فضلا عن التأكيد على تغير المجتمع المصري تجاه ذوي الهمم.

تغير حال ذوي الهمم للأفضل

وأضافت «البرديني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن حال ذوي الهمم تغير للأفضل في عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، فبدلا من أن كانوا يعانون التهميش وعدم التقدير، أصبحوا الآن جزءا مهما للغاية من تكوين الدولة المصرية، ولهم دورا بالمجتمع، إذ تم استعادتهم مرة أخرى بأسرهم للنسيج المصري.

وتابعت، أن ذوي الهمم لهم دور بإمكانياتهم ومقدراتهم، مؤكدة على كونهم قادرون بتميزهم واختلافهم، إذ أنهم حاصلون على عدد كبير من البطولات الرياضية، ومنهم أصحاب المهارات والمواهب والفنانين، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعيد إلى ذوي الهمم ثقتهم بأنفسهم وحقوقهم.

اهتمام السيسي بذوي الهمم

وأكدت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بفئة ذوي الهمم منذ اليوم الأول، كما حرص على إشراك الشباب الذين كانوا يشعروا بالتهميش في المجتمع، فمصر تستطيع بشبابها وفتياتها ومتحدي الإعاقة وكل الفئات المختلفة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي وضع مجموعة من التحديات وكسر بعض من القيود والقواعد التي كنا نتبعها من قبل، واكتشف في المصريين الكثير من أجل تحقيق أهدافنا وتخطي كل الصعاب.