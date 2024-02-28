«طوارئ مدن القناة»: شبورة على الطرق وارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في مدن القناة، تعرض عدد من الطرق السريعة والصحراوية خلال الساعات الأولى من صباح غد الخميس لشبورة كثيفة، تمتد الي داخل المدن.

شبورة مائية كثيفة

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية، نُشر علي الصفحة الرسمية، إن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من تكون شبورة مائية، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تكون الشبورة ضبابية خلال الساعات الأولى من الصباح، خاصة على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي، وطريق الإسماعيلية بورسعيد الزراعي، لقربهما من ترعة الإسماعيلية، إلى جانب محور 30 يونيو.

وتخف حدة الشبورة خلال الساعات الأولى من صباح غد الخميس على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية العريش الساحلي، إلا أنها تمتد داخل المدن.

رفع حالة الطوارئ

وتنتشر سيارات الإسعاف والخدمات المرورية في الساعات الأولى من صباح غد الخميس على الطرق السريعة والصحراوية، لتحذير المواطنين وتسيير الحركة المرورية، فيما ناشدت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور، والتوقف عن السير حال طلبهم لعدم تعريض حياتهم للخطر.

وأشار بيان الشبكة الوطنية إلى أنه من المتوقع أن يسود غد طقس مائل للحرارة نهاراً، شديد البرودة ليلاً، وفي الصباح الباكر تصل درجات الحرارة المتوقعة إلى 27 درجة مئوية للعظمى، و15 للصغرى.