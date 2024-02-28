«الأرصاد»: طقس دافئ على القاهرة والسواحل الشمالية.. حار على جنوب البلاد

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم يكون دافئ نهارًا على محافظات شمال ووسط الدلتا وشمال وجنوب الوجه البحري والسواحل الشرقية والغربية ومدن القناة وصولا إلى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد طوال ساعات النهار، في حين يصبح بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة كثيفة

وتشير صور الأقمار الصناعية، إلى شبورة مائية كثيفة أحيانًا حتى الساعة العاشرة صباحًا تقريبًا على بعض الطرق القريبة من المسطحات الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق الرابطة بين محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وسيناء وشمال الصعيد، تصل إلى حد الضباب على الوجه البحري ومدن القناة، وفق التقرير الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية.

نشاط للرياح

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، بسرعات تصل إلى نحو 32 كيلومترا في الساعة، في حين تصل سرعات الرياح إلى 33 كيلومترا في الساعة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على الطرق المفتوحة والصحراوية.