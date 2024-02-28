طقس الأسبوع الأول من رمضان.. أمطار ورياح وانخفاض درجات الحرارة

نحو 10 أيام تفصلنا على موعد نوة الحسوم آخر نوات فصل الشتاء، وتأتي بشكل متزامن مع الأسبوع الأول من شهر رمضان، إذ تتراجع الموجة الحرارية التي توثر على البلاد حاليًا بشكل كبير، وتعود الأجواء الشتوية الباردة والممطرة على جميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أنّ تبدأ نوة الحسوم جغرافيًا 8 مارس المقبل، وتستمر لمدة 8 أيام، تشهد فيها البلاد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بدءًا من شمال البلاد وصولًا إلى شمال الصعيد والسواحل الشرقية والغربية، وتمتد إلى محافظات شمال الدلتا ومدن القناة والقاهرة الكبرى، يصاحبها أمطار غزيرة ورعدية ومتفاوتة الشدة على السواحل، ومتوسطة وخفيفة كلما اتجهنا للداخل.

اضطرابات جوية وانخفاض درجات الحرارة

وتعمل نوة الحسوم على تكاثر السحب وحجب أشعة الشمس خلال فترات النهار، وانخفاض درجات الحرارة مع وجود كتل هوائية باردة، ووجود نشاط للرياح التي تزيد الاحساس ببرود الطقس الشديدة خاصة خلال ساعات المساء الأولى والليل المتأخرة والصباح الباكر.

جدول نوات فصل الشتاء

- نوة المكنسة الأولى من 16 إلى 20 نوفمبر.

- نوة المكنسة الثانية من 22 وحتى 26 نوفمبر.

- نوة القاسم من 4 حتى 9 ديسمبر.

- نوة الفيضة الصغرى من 19 حتى 24 ديسمبر.

- نوة رأس السنة من 1 حتى 7 يناير.

- نوة الغطاس من 19 حتى 21 يناير.

- نوة الكرم من 28 يناير حتى 2 فبراير.

- نوة الشمس الصغرى من 14 حتى 20 فبراير.

- نوة الحسوم من 8 حتى 15 مارس.