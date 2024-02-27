توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة كثيفة وارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون مائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، باردًا في أول الليل، شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال 72 ساعة

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرةً إلى أنّها تصل لحد الضباب على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنّه خلال الـ72 ساعة المقبلة، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة الأربعاء 28-2-2024

- القاهرة والوجه البحري العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجات.

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة.

درجات الحرارة يوم الخميس 29-2- 2024

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجات.

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الجمعة 1-3-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 16 درجة.

- الوجه البحري العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجات.

- شمال الصعيد العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.