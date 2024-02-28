فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ اليوم

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمدينة بيلا، اليوم الأربعاء، من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً من نفس اليوم ولمدة 4 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على مغذي خروج لوحة توزيع بيلا القديمة، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

فصل التيار الكهربائي عن 4 مناطق بمدينة بيلا

ووفقاً لبيان صادر عن هندسة الكهرباء، فإنّ المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: «حي نافع - منطقة كنيسة مارجرجس - منطقة مجلس مدينة بيلا - منطقة حماد العمدة»، مؤكدةً إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقاً للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربائي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المُعلن عنه

وتهيب هندسة كهرباء بيلا بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المُعلن عنه.