وزير الأوقاف: ثواب تعلم العلوم الطبية لا يقل عن الفقهية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن القرآن والسنة، قدسا العلم والمعرفة، لا سيما العلوم الطبية، لافتا خلال كلمته في فعاليات المؤتمر السنوي للجمعية المصرية لخبراء الصدر المنعقد الآن، إلى أن ثواب تعلم العلوم الطبية، لا يقل عن تعلم العلوم الفقهية.

الطب مهنة إنسانية رفيعة

تابع وزير الأوقاف، أن الطب مهنة إنسانية رفيعة، مشيدا بدور وزارة الصحة والسكان، بما تقدمه من رعاية طبية مختلفة، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن القطاع الصحي شهد طفرة غير مسبوقة، من بنية تحتية للمستشفيات، وتطوير للأطقم الطبية، نظرا لمجهوهم العظيم.

جائحة فيروس كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس الجمعية المصرية لخبراء الصدر، مصر خلال جائحة فيروس كورونا، كان المحرك الرئيسي في الطبيب، وخرجت من جائحة فيروس كورونا بأقل الخسائر، مشيرا إلى توفير كل الأدوية للمرضى خلال الجائحة، حيث تم إنتاج العديد من الأشكال والأصناف الدوائية المهمة، التي لعبت دورا كبيرا في رفع مستوى الشفاء للمرضى.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الكبير المنعقد الآن، بالمتحف القومي للحضارات، بحضور عدد كبير من الوزراء وخبراء أمراض الصدر.