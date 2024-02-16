مختار جمعة يزف بشرى للراغبين في التقدم لوظائف الأوقاف 2024.. أول مارس

زف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشرى للراغبين في التقديم في وظائف الأوقاف 2024، إذ أعلن فتح باب التقديم بداية من 1 مارس المقبل، كاشفا عن أنه يحق لمن تقدم في أي مسابقة سابقة ولم تعلن نتائجه أو لم يوفق في النتيجة، التقدم في هذه المسابقة، وأوضح أن هناك فرصة كبيرة للتعيين في الأوقاف لخطباء المكافأة وخريجي الأزهر الشريف.

التقديم في وظائف الأوقاف 2024

وحث وزير الأوقاف، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، جميع من تقدموا للمسابقة السابقة ولم تعلن نتائجهم، ومن تقدموا في أي مسابقة سابقة ولم يوفقوا، على التقديم في مسابقة وظائف الأوقاف 2024، إذ يحق لهم التقديم في مسابقة هذا العام، مضيفا أن هذه المسابقة تعتبر فرصة كبيرة للراغبين في التعيين.

أوضحت «الأوقاف» في تقرير لها، أن شاغل الوظيفة يختص بإمامة المصليين وإقامة الشعائر الدينية وإلقاء الخطب والدروس والقوافل تنفيذاً لخطة الوزارة المعدة لنشر الدعوة الإسلامية، كما حددت الشروط الواجب توافرها في المتقدم لوظائف الأوقاف 2024، كالتالي:

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما

- مؤهل عال أزهري

- ألا يقل تقدير الشخص المتقدم عن مقبول.

أما المستندات اللازمة للتقديم في وظائف الأوقاف 2024، فهي:

- الصورة الشخصية

- الرقم القومي وجه أول سارية

- الرقم القومي وجه ثاني سارية

- المؤهل الدراسي

- المؤهل الأعلى إن وجد

- صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهان بحسب الأحوال)

- الموقف من الخدمة العسكرية

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

- إيصال الإيداع البنكي

لينك التقديم في وظائف الأوقاف

واشترطت الأوقاف عددا من المهارات الواجب توافرها في الشخص الذي ينوي التقديم على وظائف الأوقاف2024، منها أن يشرف على كل الأنشطة التي تؤدى بالمسجد أو ملحقاته ويشرف على جميع العاملين بالمسجد ومتابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم، وأن يلتزم بأخلاقيات العمل والسلوك القويم، ويمكن التقديم على وظائف الأوقاف من خلال الضغط هنا.