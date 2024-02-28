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دراما المتحدة

رمضان 2024.. أسامة الهادي يروج لدوره في مسلسل المعلم: «هوريكوا بقى منعم»

كتب:

ياسمين محمود
09:38 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
أسامة الهادي

أسامة الهادي

روج الفنان أسامة الهادي عبر حسابه على «إنستجرام»، لدوره في مسلسل المعلم، أمام مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في ماراثون رمضان 2024.

ونشر أسامة الهادي البرومو الدعائي للمسلسل، معلقا: «مسلسل المعلم في رمضان.. هوريكوا بقى منعم! أنا نصحتك وأنت براحتك».

أبطال مسلسل المعلم

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري وعلاء زينهم، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

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