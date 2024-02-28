رئيس هيئة الرعاية الصحية تشيد بتحسن الأداء في وحدات كفر الشيخ

تفقدت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، وحدة سيدي طلحة الصحية التابعة لإدارة كفر الشيخ الصحية، وذلك بحضور 45 عضواً من الوزارة، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.

رئيس قطاع الرعاية الصحية تتفقد وحدة سيدي طلحة

وخلال زياراتها تفقدت «عبد المجيد»، عيادات طب الأسرة، وعيادات الأسنان، وعيادات تنظيم الأسرة، إضافة إلى تفقد عيادة الطورائ، والمعمل، والصيدلية، وغرفة الملفات، وتم التأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بالوحدة.

وأشادت «عبد المجيد»، بخدمات الرعاية الأساسية المُقدمة، مؤكدةً على تحسن مؤشرات الأداء للخدمات المقدمة عن أخر مرور للرعاية الأساسية بوحدة سيدي طلحة الصحية بكفر الشيخ وباقي الوحدات الصحية على مستوى المحافظة خلال الثلاث شهور الأخيرة.

متابعة تدريب غرفة المشورة

وفي سياق آخر، قامت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة والسكان، بمتابعة تدريب غرفة المشورة ضمن برنامج رعاية الطفل المتكامل «IMCI» والمُنعقد خلال الفترة من 25 حتى 29 فبراير لـ111 فرداً من تمريض البرنامج.

وأشارت «عبد المجيد»، إلى أهمية المشورة للأمهات والأطفال بما يعود بالنفع للصحة العامة والمجتمع، كما حّثت على دور التمريض الفعال في وحدات الرعاية الأولية، وأهمية التدريب المستمر، وتطبيق ما تم التدريب عليه.