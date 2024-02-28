متحف كفر الشيخ يستقبل 3 وفود طلابية للتعرف على القطع الأثرية

استقبل متحف كفر الشيخ 3 وفود طلابية، من مدارس أفلاطون الابتدائية التابعة لإدارة قلين التعليمية، والشهيد أشرف القزاز الثانوية المشتركة التابعة لإدارة سيدي غازي التعليمية، والأمل للصم والبكم بكفر الشيخ، حيث تضمنت الزيارة جولة إرشادية لقاعات العرض بالمتحف للتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة، بمتابعة الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف.

جولة إرشادية داخل المتحف

وقامت الوفود الطلابية بجولة إرشادية داخل المتحف، واستمعوا لشرح مفصل عن كافة مقتنيات متحف كفر الشيخ، وتعرفوا على مقتنيات المتحف من خلال سيناريو العرض المتحفي، وأبدوا إعجابهم الشديد بمقتنيات متحف كفر الشيخ، خاصةً المقتنيات الأثرية، والتي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، كما حرصت على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، متحف كفر الشيخ عام 2020، ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة المصرية على خريطة الافتتاحات الأثرية، ويقع بجوار جامعة كفر الشيخ في حديقة صنعاء، ويتكون المبنى من عدد من قاعات العرض المتحفي، والتهيئة المرئية، والتربية المتحفية والندوات، إضافة إلى مبنى للخدمات.