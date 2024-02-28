بلال الدوي: الدولة حققت العدالة الاجتماعية عن طريق تمكين ذوي الهمم

قال بلال الدوى، الكتاب الصحفي، إن الرئيس السيسي حرص على أن يكون في كل عام هناك احتفالية لذوي الهمم، مشيرا إلى أن الرئيس قرر في عام 2018، أن يكون عام ذوي الهمم، متابعًا: «كنا نطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية، وذوي الهمم لم يحصلوا على حقوقهم في المجتمع، وكنا نبحث لهم عن حقوق، كل هذه كانت مطالب مجتمعية».

اهتمام الدولة المصرية بذوي الهمم

أضاف الدوى، خلال استضافته على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية فاجئت الجميع خلال الخمس سنوات الماضية، بقيامها بدورها في رعاية ذوي الهمم، مشيرًا إلى أنها قامت بسن عددًا من القوانين واتخاذ إجراءات لرعايتهم، وتابعت الدولة واهتمت بحصولهم على مجموهة من الزوائد والحوافز من الدولة تبين أن الدولة حريصة على الاهتمام بهم.

واستكمل: «تم عمل كارنيهات خاصة بذوي الهمم للحصول على الخدمات أو الرعاية الصحية لهم ولذويهم و يكون لديهم مرافق في أي نوع من أنواع الرعاية الصحية، وتم تمكينهم من الحصول على عضويات في مراكز الشباب والتي سهلت عليهم ممارسة الألعاب الرياضية وتم تشكيل فرق رياضية لهم».