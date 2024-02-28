أول تعليق من ابنة رجاء الجداوي على ظهور صوت والدتها في احتفالية «قادرون باختلاف»

أعربت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها على «إنستجرام»، عن سعادتها بظهور صوت الفنانة الراحلة في فيلم تسجيلي لاحتفالية «قادرون باختلاف» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تتحدث عن النسخ السابقة من الاحتفالية.

نشرت أميرة مختار صورا من احتفالية سابقة شاركت فيها والدتها، معلقة: «صحيح غبتي بجسدك، لكن روحك وأخلاقك وسيرتك العطرة وحب الناس لك وإيمانك بدورك في المجتمع باقين، الله يرحمك يا أمي، وحشتيني ويا رب يديم حب الناس لك نعمة حتى بعد رحيلك، صوتك النهارده أكبر دليل على وفاء الناس المخلصة».

تابعت: «كلمتك المفضلة حسك بالدنيا، حسك في الدنيا يا أمي، الله يرحمك، شكرا لكل القائمين على الاحتفالية الجميلة قادرون باختلاف، وبالأخص المهندسة أمل مبدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقه الذهنية، ربنا يصبرني على فراقك».